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تشلسي × مانشستر سيتي .. شاهد ركلات الترجيح
2019/02/24 | 22:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تشلسي(3) 0 × 0 (4)مانشستر سيتي | ركلات الترجيح  - رسمياً : مانشستر سيتي بطلاً لكأس رابطة دوري المحترفين لموسم

2018/19 ..

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