2019/02/24 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشلسي(3) 0 × 0 (4)مانشستر سيتي | ركلات الترجيح - رسمياً : مانشستر سيتي بطلاً لكأس رابطة دوري المحترفين لموسم

2018/19 ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشلسي × مانشستر سيتي .. شاهد ركلات الترجيح) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشلسي × مانشستر سيتي .. شاهد ركلات الترجيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).