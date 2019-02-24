الدليمي : الحكومة العراقية لها يد في ادخال داعش الى الأراضي العراقية

2019/02/24 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اتهم عضو تجمع القوى العراقية للإنقاذ ورفض التوسع الايراني الشيخ مصطفى الدليمي ،الاحد ، الحكومة العراقية بإدخال تنظيم “داعش” إلى العراق ، موضحا أن الحكومة العراقية ادخلت داعش للمناطق الغربية لاسقاط تظاهرات الأهالي في تلك الفترة .وقال الدليمي لبرنامج المناورة الذي تبثه قناة اسيا ، تابعته /SNG/،ان “الحكومة العراقية لها يد بإدخال داعش إلى ...

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