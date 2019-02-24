كيبا يرفض قرار ساري في أغرب لقطات مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

2019/02/24 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واتخذ ساري قراراً باستبدال كيبا مع اللحظات الأخيرة من مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي إذ كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بلا أهداف ومتجهة لركلات الترجيح.وكان الأرجنتيني كاباييرو يتحضر للدخول مكان كيبا إلا أنّ الأخير رفض الخروج واستمر في أرض الملعب وسط غضب ساري والكادر الفني والإداري لنادي تشيلسي.وانتصر مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-3 إذ تصدى كيبا لركلة واحدة فقط بينما أضاع رفاقه فرصة التسجيل في مناسبتين.

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