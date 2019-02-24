الحلبوسي يناقش مع مدراء الدوائر البلدية في الانبار تطوير الواقع الخدمي للمحافظة

2019/02/24 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على إدامة الجهود والاستمرار بالعمل

لتطوير مناطق الأنبار.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الحلبوسي، التقى مدراء الدوائر البلدية في محافظة الأنبار خلال زيارته لها، وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الخدمي للمحافظة، وآليات تطوير عمل القطاعات البلدية، وبحث احتياجات الأقضية والنواحي”.

وتابع

انه “استعرض اللقاء الخططَ والمشاريع المزمع إنشاؤها في عموم مناطق المحافظة،

وآليات نقل الصلاحيات الإدارية للدوائر الحكومية”.

وأكد

الحلبوسي، وفقا للبيان على “إدامة الجهود والاستمرار بالعمل؛ لتطوير مدن الأنبار

وأقضيتها ونواحيها وكما هو مرسوم لها، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن”،

مشددا على “أهمية توفير آليات تخصصية تتناسب مع الحاجة الفعلية للرقعة الجغرافية

لمحافظة الأنبار”.

وأضاف

أنه “من الضروري وضع تصورات ورسم خطط مستقبلية وبعيدة المدى بما يتناسب واحتياجات

المناطق المحررة، لدعم جهود إعادة الاستقرار فيها، وبالتنسيق مع المراكز البحثية المتخصصة

في جامعة الأنبار”.

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