البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي عبر قنوات beIN SPORTS

2019/02/24 | 22:58

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مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر

ولمن لا يمكنه مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي يمكنه التغطية الخاصة من موقعنا للقاء الهام للملكي.مباراة ريال مدريد وليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني،سيسعى خلالها الفريق الملكي الى تعويض النقاط الثلاث التي خسرها على أرضه امام جيرونا في المرحلة الماضية وتحقيق فوز يضمن له على الأقل الإبقاء على فارق النقاط التسع التي تفصله عن غريمه الكاتالوني إن لم يكن تقليصها في حال تعثر الأخير أمام إشبيلية.البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي على الإنترنتالتغطية الخاصة لمباراة ريال مدريد وليفانتي

(5) روبن روتشينا يهدد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية تنحرف عن مرمى البلجيكي كورتوا.

انطلاق المباراة

تشكيلتا ريال مدريد وليفانتي الرسمية

🐸 Morales & Roger 🐸🆚💜 Benzema & Vinicius 💜#LevanteRealMadrid XIs pic.twitter.com/hWnuxNLMB1

— LaLiga (@LaLigaEN) February 24, 2019

مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر على beIN HD3 يوم الاحد في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي على الانترنت ودون تقطيع من خلال beIN CONNECT.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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