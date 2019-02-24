مؤتمر سياحي واستثماري موسع لجمهورية الفلبين في أربيل

2019/02/24 | 23:00

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(المستقلة)/دلیر ابراهیم/..نظمت السفارة الفلبينية لدى العراق، بالتنسيق المباشر مع مجموعة شركات هانزو التجارية في اقليم كوردستان، بحضور رؤوساء الشركات ومسؤولين في حكومة الاقليم، مؤتمراً موسعاً للاستثمار والسياحة، بمشاركة شركات سياحية وتجارية متنوعة، وذلك بغرض التعريف بجمهورية الفلبين من النواحي السياحية والتجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية..

وتضمن المؤتمر عرضاً مستفيضاً من قبل السفير الفلبيني لدى العراق جوليس توريس عن الجوانب السياحية والاستثمارية والتجارية في بلاده, كما اكد على ضرورة تمتين وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

و شاركت نحو 60 شركة سياحية وتجارية, في مؤتمر الأعمال والسياحة الذي نظمته السفارة الفلبينية، بالتعاون مع مجموعة شركات هانزو كروب، للتعريف بجمهورية الفلبين وسبل تمتين العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين على مختلف الاصعدة والمجالات.

وقال فلاح انور المدير المفوض لمجموعة شركات هانزو في مؤتمر صحفي بالمناسبة ان: هذا المؤتمر لبحث آفاق التعاون والعمل المشترك في المجالات السياحية والتجارية والاستثمارية بین الاقلیم وجمهورية الفلبين الصديقة.

من جهته قال السفير الفلبيني لدى العراق جوليس توريس : نريد إقامة علاقات واسعة بين الفلبين و كوردستان العراق من الجوانب التجارية والاستثمارية والدبلوماسية والاقتصادية وكافة الجوانب الاخرى، كما نسعى لفتح قنصلية عامة للفلبين في إلاقليم قريباً, وذلك للتعاون والتنسيق بين الجانبين ولتسهيل الأمور على المواطنين الفلبيين المقيمين في الإقليم والبالغ عددهم زهاء 2500 شخصاً..

واضاف تساهم هذه الانواع من المناسبات واللقاءات الثنائية، في تعزيز اواصر الصداقة والعلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات، وكان لقاءنا مثمراً، حيث قمنا بتعريف الجوانب السياحية والاقتصادية، والاماكن السياحية المختلفة في الفلبين، والتبادل التجاري بين الشركات الفلبينية والشركات في اقليم كوردستان العراق، وسبل وتوطيد العلاقات بين الجانبين في المجالات والتجارية والاستثمارية والاقتصادية المختلفة.

ومن المقرر عقد مؤتمرات مماثلة في بغداد ومحافظات عراقية اخرى، للتعريف بالجمهورية الفلبينية من الجوانب التجارية والسياحية والاستثمارية.

ويضيف المدیرالمفوض لمجموعة شركات هانزو: إن جمهورية الفلبين معروفة كوجهة سياحية عالمية من الدرجة الاولى، ونعتقد ان هذه الوجهة مهمشة لحد الان في الاقليم وعموم العراق، ومن ضمن برامجنا السعي لتنظيم مؤتمرات مماثلة لهذا المؤتمر في جمهورية الفلبين، وذلك لتعريف الشركات الفلبينية واطلاعهم على الجوانب السياحية والتجارية والامن والاستقرار في اقليم كوردستان العراق.

من جانبه اعرب سوران عبدالرحمن رشيد رئيس جمعية المطابع في كوردستان العراق عن أمله من السفير الفلبيني لدى العراق أن يقوم بربط المطابع ودور النشر في إقليم كوردستان وعموم العراق بنظيراتها في الفلبين، لغرض التبادل التجاري واستيراد الورق والمواد الطباعیة، والاجهزة الطباعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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