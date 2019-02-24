الديمقراطي والاتحاد الوطني متفائلان بالاتفاق في اجتماع قريب

2019/02/24 | 23:02

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شفق نيوز/ يشير كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الى ان مباحثاتهم من اجل تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان مستمرة، مؤكدين انهم سيجتمعون قريبا، ومعبرين عن التفاؤل للوصول لاتفاق بهذا الشأن.فبعد المشاركة في مراسم اربعينية محمد الملا قادر في اربيل اعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني روز نوري شاويس، للصحفيين، ان الديمقراطي والاتحاد سيجتمعان قريبا، مضيفا انه لا توجد بين الطرفين خلافات ويريدن تشكيل الحكومة.وبشأن رسالة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اكد شاويس ان بارزاني واعتمادا على دوره ومكانته طالب المكتبين السياسيين للحزبين ان يجتمعا، لافتا الى ان الطرفين قبلا بهذا الطلب.وبشأن المسألة ذاتها قال سكرتير الحزب الديمقراطي فاضل ميراني للصحفيينت انهم في مباحثات مستمرة مع الاتحاد الوطني من اجل تحديد موعد اجتماع الطرفين، مضيفا انهم يبذلون المساعي لاقناع بعضهما بالاتفاق من اجل مصلحة الشعب، حسب تعبيره.وبعد المراسم ذاتها اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي بيرة في تصريح للصحفيين ان حزبه يتباحث مع الديمقراطي من اجل "فك العقد" وبعدها سيقرر الاتحاد بشأن المشاركة في اجتماع برلمان كوردستان في يوم الثلاثاء المقبل لان هناك متسع من الوقت لغاية يوم الثلاثاء، حسب قوله.واضاف بيرة ان الاتحاد الوطني ملتزم باتفاقية يوم 5 شباط مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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