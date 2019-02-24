2019/02/24 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تمكنها من اعتقال شخص ابتز شابا بعد قرصنة حساب له على مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في بيان للمديرية نشرته على موقعها في "الفيس بوك" ان قوات مركز شرطة بختياري استطاعت مساء اليوم الاحد اعتقال متهم هدد احد الشباب بنشر صوره الخاصة.واوضح البيان ان شخصا باسم (ن م ع) من مواليد 1998 رفع شكوى ضد شخص مجهول قام عن طريق القرصنة (الهاك) بالدخول الى المرسال (مسنجر) الخاص بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) واستولى على صوره، ومن ثم هدده بنشرها مالم يدفع له مبلغ الفي دولار امريكي.واضاف البيان انه بعد المتابعة والتحقيق تمكنت قوات مركز شرطة بختياري بعد استحصال امر القاضي القاء القبض على المتهم (س ع م) في حدود ناحية سيد صادق وهو من مواليد 2000 من سكنة سيد صادق.واشار الى ان المتهم القي القبض عليه وفق المادة 2 من القانون رقم 6 سوء استخدام وسائل التواصل، مبينا ان المتهم اعترف بجرمه وتمت استعادة كافة الصور التي قرصنها والتي كان ينوي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعتقل "قرصانا" ابتز شاباً بنشر صوره الخاصة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تعتقل "قرصانا" ابتز شاباً بنشر صوره الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).