تحرير مختطفة واعتقال أحد خاطفيها في بعقوبة

2019/02/24 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى، اليوم الأحد، تحرير مختطفة وإلقاء القبض على أحد الخاطفين في بعقوبة.

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