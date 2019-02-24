وزير الصناعة يكشف تطورات مشروع أنبوب النفط مع الأردن بـ 18 مليار دولار

2019/02/24 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، الاحد، عن قرب تنفيذ مشروع أنبوب النفط بين الأردن والعراق، مشيرا إلى أن الجهات القائمة على المشروع أوشكت على الانتهاء من الدراسات النهائية له.

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