الخزعلي: هناك جهد حقيقي لكشف ملابسات اغتيال علاء مشذوب

2019/02/24 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة كربلاء ناصر الخزعلي، اليوم الأحد، أن التحقيقات بخصوص اغتيال الروائي علاء مشذوب مستمرة لغاية ألان وبإشراف مباشر من قبل رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة.

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