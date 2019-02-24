نائب عن نينوى يكشف عن خروج 3 الاف داعشي من الباغوز السورية باشراف اميركي

2019/02/24 | 23:07

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بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن محافظة نينوى حسن العلو، الاحد (24 شباط 2019)، عن خروج 30 شاحنة محملة بـ 3...





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