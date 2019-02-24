2019/02/24 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف النائب عن محافظة نينوى حسن العلو، الاحد (24 شباط 2019)، عن خروج 30 شاحنة محملة بـ 3...
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نائب عن نينوى يكشف عن خروج 3 الاف داعشي من الباغوز السورية باشراف اميركي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن محافظة نينوى حسن العلو، الاحد (24 شباط 2019)، عن خروج 30 شاحنة محملة بـ 3...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن نينوى يكشف عن خروج 3 الاف داعشي من الباغوز السورية باشراف اميركي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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