شباب من الجامعات الإيرانية يتوصلون إلى عقار لعلاج “الروماتيزم”

2019/02/24 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال رئيس المعهد الإيراني لأبحاث الروماتيزم، أحمد رضا جمشيدي، إن باحثين إيرانيين إلى إنتاج عقار لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي مشيرا إلى أن جودة هذا العقار مشابهة لنظائره الأجنبية وتوقف المرض في المكان الذي يبدأ فيه.وأشار جمشيدي إلى أن العقار الجديد يسمى “روفانيب”، ويستخدم لعلاج المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ويوقف المرض أثناء […]

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