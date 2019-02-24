2019/02/24 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب بروسيا دورتموند 3-2 على ضيفه باير ليفركوزن ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط يوم الأحد بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة في آخر أربع مباريات وأوقف سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لمنافسه.

ويملك دورتموند 54 نقطة أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي انتصر 1-صفر على هيرتا برلين يوم السبت.

وتراجع دورتموند، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات، في البداية واستحوذ ليفركوزن المتألق على الكرة بنسبة 75 في المئة في أول ربع ساعة.

لكن صاحب الأرض افتتح التسجيل عندما هز دان-أكسل زاجادو الشباك من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها رفائيل جيريرو.

وأدرك كيفن فولاند التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 37 بعد عمل رائع مع كاي هافرتس لكن بعد ذلك بدقيقة واحدة أعاد الشاب جيدون سانتشو التقدم لدورتموند بتسديدة مباشرة بتمريرة عبده ديالو العرضية.

وبدا أن ماريو جوتسه حسم المباراة عندما منح دورتموند التقدم بفارق هدفين عند مرور ساعة من اللعب لكن جوناثان تاه مدافع ليفركوزن قلص الفارق بضربة رأس بعد ركلة ثابتة ليعيد الأمل لفريقه في الدقيقة 74.

وصمد دورتموند، الذي خسر 3-صفر أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي، ليحقق الفوز رغم ضغط ليفركوزن المتأخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورتموند يعود للانتصارات بتغلبه 3-2 على ليفركوزن) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورتموند يعود للانتصارات بتغلبه 3-2 على ليفركوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).