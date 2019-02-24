بعد إجراء حوار معه.. رئيس الحزب الإسلامي السابق يطالب قناة كردية باعتذار رسمي

2019/02/24 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

طالب رئيس الحزب الإسلامي السابق محسن عبد الحميد قناة رووادو الكردية بتقديم اعتذار رسمي له بعد نشرها حوارًا أجرته معه القناة، معتبراً أنه” تم تحريف الحوار خلال ترجمته من اللغة العربية إلى الكردية”.

وقال

عبد الحميد بتدوينة على صفحتة الرسمية في فيسبوك إن” قناة رووادو الكردية

نشرت حواراً من أربع حلقات معي في الأسابيع الأخيرة سئلت فيها عن أمور معينة في حياتي،

و عن آرائي في قضايا أخرى متنوعة.





وأضاف أنني فوجئت أن” هذه الحوارات قد ترجمت من

قبل القناة إلى اللغة العربية دون علمي و اطلاعي عليها، مشيراً إلى بالقول،

إن” بعض آرائي قد حرفت في الترجمة، و أن جملاً لم أقلها قد أقحمت في الترجمة،

و أن أخرى لضعف المترجم بالعربية، لم يعبر عنها تعبيراً سليماً.





وتابع

“أدعو من يهمه هذا الأمر ألا يعتمدوا على هذه الترجمة المحرفة.





وأضاف”

أعاتب القناة على هذه الترجمة الهزيلة و التحريف في الكلام، و أطالبها بتقديم اعتذار

رسمي عما وقع في كلامي من التحريف.

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