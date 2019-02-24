2019/02/24 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

أحمد عبد السادة

أدخلت أمريكا داعـــــش للعراق في عام 2014 بعد أن رفض العراق بأن يكون شريك...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمريكا وإعادة تشغيل الدواعـــــش في صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمريكا وإعادة تشغيل الدواعـــــش في صحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).