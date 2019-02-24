2019/02/24 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أدخلت أمريكا داعـــــش للعراق في عام 2014 بعد أن رفض العراق بأن يكون شريك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أمريكا وإعادة تشغيل الدواعـــــش في صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أحمد عبد السادة
أدخلت أمريكا داعـــــش للعراق في عام 2014 بعد أن رفض العراق بأن يكون شريك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أمريكا وإعادة تشغيل الدواعـــــش في صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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