الحلبوسي يبحث مع عدد من شيوخ عشائر الأنبار الاوضاع في المحافظة

2019/02/24 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع عدد من شيوخ عشائر الأنبار ووجهائها الاوضاع في المحافظة.

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