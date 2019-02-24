ردود أفعال صادمة تجاه محمد صلاح.. ابحثوا عنه بجيب

2019/02/24 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتقدت الجماهير أداء الدولي "محمد صلاح" نجم منتخب الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول، بعد تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشياطين الحمر، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.ويبدو أنّ مواجهة الريد ديفلز باتت عقدة لـ"صلاح" حيث لم يتمكن "مومو" من تقديم أداء مميز، وتم استبداله بـ"ديفوك أوريجي" قبل نهاية اللقاء في الدقيقة 78.وجاءت ردود الأفعال تجاه "صلاح" صادمة، حيث سخرت الجماهير منه، بعدما غاب تمامًا خلال اللقاء، ولم يقدم شيئًا وتلقى الظهير الأيسر إشادة كبيرة بعدما نجح في إيقاف خطورة هداف ليفربول.وجاءت أبرز ردود الأفعال كالتالي:البداية بمُشجع انتقد تكتيك "يورجن كلوب" خلال المباراة قائلًا: "لا أدري لماذا كلوب، أصر على أنّ يلعب صلاح كمهاجم، كان عليه أنّ يعود لمركزه القديم".وغرد آخر: "بعد أداء ضعيف آخر في هذا العام، آسف لقول أننا لن نربح الدوري هذا الموسم".وكتب أحدهم: "أداء صلاح كان مقزز الليلة، تخيل كيف سيرقص الآن من يروا أنّ محمد لاعب الموسم الواحد one season wonder.



ونواصل مع مشجعي الريدز حيث أعرب مشجع آخر عن اندهاشه من أداء "صلاح" معلقًا: "لا أصدق مدى سوء طريقة لعبه".وكتب مُشجع: "صلاح أهدر هجمة مرتدة، وأنا كنت أتوقع حدوث ذلك منه"وغرد أحدهم: "صلاح الآن في جيب شاو".وتساءل آخر عن صلاح مغردًا: "هل صلاح لعب اليوم؟؟؟".وكتب آخر مغردًا برد فعل "صلاح" من على مقاعد البدلاء بعدما تم استبداله "لوك شاو كسر صلاح".وسخرت شبكة "ODDSbible" البريطانية من صلاح وغردت عبر حسابها الرسمي: "لوك شاو يفرغ جيبه ويجد مفاتيح والهاتف ومحفظته بالإضافة إلى مو صلاح".ونواصل مع ردود الأفعال حيث كتب آخر: "عل ما يبدو، يورجن كلوب ذهب إلى غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد بعد المباراة، وطلب من لوك شاو بأن يخرج صلاح من جيبه".وسخر أخر وكتب: "لا بد من التحقق من شو قبل أنّ يغادر الملعب، أنا متأكد بنسبة 100% أنّ صلاخ لا يزال في جبيه".وأشاد آخر بـ"شاو" قائلًا: "شاو كان يدافع أمام صلاح بشكل جيد لدرجة أنّ صلاح لم يفعل أي شيء، في كرة القدم نسمى ذلك أنّ المهاجم كان في الجيب الخلفي للمدافع".وانتقد أحدهم "كلوب" وكتب: "يورجن لم يكن مبدعًا في تبديل مراكز صلاح وماني، كان يجب عليه القيام بذلك بعد نصف الوقت، عندما كان صلاح في الجيب الخلفي لشاو، فكر ضعيف من كلوب".وسخر آخر من الخطأ التقني في تشكيل المباراة عند بدايتها مغردًا بصورة تشكيل ليفربول عندما ظهر بوجبا على اسم صلاح في التشكيل وكتب: "صلاح كان بالفعل في جيب شاو، ولم يبدأ المباراة".وانتقد مُشجع آخر: "كلوب مدرب غبي، عندما أشرك شاكيري لمساعدة صلاح لتمرير الكرات، قام بإخراج صلاح".ونختتم آخر انتقد أيضًا كلوب وكتب: "كان يجب على كلوب أنّ ينقل صلاح لوسط الملعب، وأنّ يأتي شاكيري في مركز الجناح الأيمن".انتهى

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