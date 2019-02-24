العراق يواجه الصين تحضيراً لأمم آسيا الشاطئية

2019/02/24 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يختتم منتخب العراق لكرة القدم الشاطئية، تحضيراته للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بمواجهة نظيره الصيني وديا، في الثالث من شهر مارس /آذار المقبل في تايلاند، البلد المضيف للبطولة، قبل الدخول في منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه إيران وعمان.

وقال مدرب المنتخب الوطني، كريم مقدم إن فريقه سيخوض وحدتين تدريبيتين، الإثنين والثلاثاء في بغداد، قبل السفر الى تايلاند للدخول في معسكر تدريبي يتضمن مباراة ودية مع الصين، تسبق مباراته الأولى في البطولة الآسيوية أمام إيران، في الثامن من مارس / آذار المقبل.وبين انه استبعد اللاعبين، علي مهدي وعلي جودة، داعيا بدلا عنهما اللاعبين، حسين خضير ومحمد ناجي، لتكتمل قائمة المنتخب من 12 لاعبا، هم: محمد سعد ومحمد سامي لحراسة المرمى، وعلي احمد ومهند محمود، وسلام إبراهيم وعلي جبار، وصلاح حسن ومرتضي قاسم، ومحمد رضا ومحمد ناجي، وسجاد سهل وحسين خضير.يشار إلى أن منتخب العراق الوطني خاض ثلاث مباريات ودية مع منتخب لبنان، تغلب بمباراتين، وخسر واحدة، ضمن معسكره في بيروت.انتهى

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