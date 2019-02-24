ماذا قال السوداني عن الموازنة واداء البرلمان في برنامج (الحصاد)؟

2019/02/24 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المهندس محمد شياع السوداني ان

الازمة المالية جعلت الدولة تعيد الحسابات والإنفاقات غير المبررة

والتي كانت تمثل هدرا للمال العام.

السوداني ولدى استضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق وصف موازنة

2019 بأنها من اكثر الموازنات التي لم تدعم القطاع الخاص ولم تسهم

في دفع قطاعات إنتاجية تعود بإيرادات الى الدولة, مبينا انه اعترض

على الموازنة كونها جاءت من الحكومة السابقة ولا تتوافق مع ما طرحه

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في برنامجه الحكومي.واشار السوداني

الى ان لجنة متابعة الأداء الحكومي قررت زيارة رئيس الوزراء لمتابعة

آلية العمل, كما ان البرنامج الحكومي ملزم بتوقيتات والحكومة ستكون

مساءلة امام البرلمان, منوها الى وجود تحديات تراكمية وان المسؤولية

تضامنية بين جميع مؤسسات الدولة لنجاح الحكومة, كما ان البرلمان

مطالب بدعم الحكومة بالقوانين والقرارات.وقال السوداني ان رئيس

الوزراء يحتاج سنة واحدة لبيان ملامح الحكومة وبصماتها, وان الوضع

السياسي كان ينصب في تشكيل حكومة تحارب الفساد المالي

والإداري المستشري في مؤسسات الدولة, مشددا على اهمية ضمان

ذهاب أموال الموازنة الى مستحقيها سواء المواطنين او المشاريع,

مشيرا الى ان محاربة الفساد قضية معقدة وتحتاج الى جمع ملفات لعرضها

امام القضاء كما ان هدف تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد فك

التداخل بين الجهات الرقابية وتسريع جهود محاربة الفساد.وبشان

التواجد العسكري الأجنبي اشار السوداني الى ان العراق يمتلك قوة

كبيرة رادعة لاي تواجد إرهابي وان تحالف البناء يرفض وجود قوات

قتالية في البلاد.

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