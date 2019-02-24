بوروسيا دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات

2019/02/24 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضرب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر واحد فهو استعاد نغمة الفوز بعد 3 تعادلات متتالية محققاً فوزه السادس عشر هذا الموسم وابتعد في الصدارة بفارق 3 نقاط بايرن ميونيخ بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، وكان العملاق البافاري تغلب على ضيفه هرتا برلين 1-صفر السبت.وأوقف بوروسيا دورتموند سلسلة الانتصارات الأربع المتتالية لباير ليفركوزن وألحق به الخسارة التاسعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 36 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.ونجح بوروسيا دورتموند في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 30 عندما انبرى المهاجم الدولي الإنكليزي الواعد جادون سانشو لركلة ركنية تابعها المدافع الفرنسي دان-أكسل زاغادو بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (30).وأدرك باير ليفركوزن التعادل بعد 6 دقائق إثر لعبة مشتركة بين كيفن فولاند وكاي هافرتس أنهاها الأول بتسديدة خادعة بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس السويسري رومان بوركي (37)، مسجلاً هدفه التاسع هذا الموسم.لكن دورتموند رد مباشرة عبر سانشو بتسديد كرة "طائرة" بيمناه من مسافة قريبة على إثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من المدافع الفرنسي عبدو ديالو فأسكنها على يمين الحارس (38)، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم.وعزز ماريو غوتسه تقدم دورتموند بالهدف الثالث مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة إثر كرة مرتدة من الدفاع عقب تمريرة عرضية للمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي (60).وقلص ليفركوزن الفارق عندنا تابع قطب الدفاع العاجي الأصل جوناثان تاه كرة برأسه من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها يوليان براندت (75).فوز أول بعد 4 تعادلات بدوره، عاد آينتراخت فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد أربعة تعادلات متتالية بفوزه الثمين على مستضيفه هانوفر 3-صفر.وانتظر آينتراخت فرانكفورت الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه بالثلاثة.ومنح الكرواتي أنتي ريبيتش التقدم للضيوف (54)، وأضاف الصربي لوكا يوفيتش الثاني (63) منفرداً بصدارة لائحة الهدافين برصيد 15 هدفاً بفارق هدفين أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وماركو رويس (بوروسيا دورتموند).وختم مواطنه فيليب كوستيتش سلسلة الأهداف في الدقيقة الأخيرة.وهو الفوز العاشر في الدوري هذا الموسم لآينتراخت فرانكفورت الذي أوقعته قرعة المسابقة الأوروبية في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، والأول بعد تعادله مع فيردر بريمن (2-2) وبوروسيا دورتموند (1-1) ولايبزيغ (صفر-صفر) وبوروسيا مونشنغلادباخ (1-1)، فرفع رصيده إلى 37 نقطة وصعد إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن.أما هانوفر فمني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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