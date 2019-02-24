مانشستر سيتي بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة السادسة

2019/02/24 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

توج فريق مانشستر سيتي، الأحد، بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.وتغلب مانشستر سيتي على تشيلسي في المباراة النهائية بضربات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد التعادل السلبي في وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين.وفشل الفريقان في التسجيل طوال الشوطين، وواصل الفريقان إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.ولجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، واستمر الحال وتواصل إهدار الفرص من الجانبين ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح.أحرز ضربات الترجيح لمانشستر سيتي، الألماني غوندوغان والأرجنتيني أغويرو والبرتغالي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ، فيما أهدر الألماني ليروى سانيه.فيما أحرز لتشيلسي، الإسباني أزبليكوينتا والبرازيلي إيمرسون والبلجيكي إدين هازارد، فيما أهدر البرازيليين جورجينيو ودافيد لويز.

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