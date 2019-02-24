صحة المثنى: حملة رقابية على المطاعم في عموم المناطق

2019/02/24 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة المثنى، عن تنفيذ حملة رقابية على المطاعم في عموم المناطق للتحري عن التزام أصحابها بشروط السلامة الصحية.

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