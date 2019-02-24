اجتاحتها السيول: رفع رفات عراقيين في 74 مقبرة جماعية بانتظار قرار حكومي!

2019/02/24 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان فـــي مـحـافــظــة نــيــنــوى، الأحد، عـــن وجــــــود 69 مـقـبـرة جـمـاعـيـة غـالـبـيـتـهـا فــي ســنــجــار، فيما قالت نائبة عن المحافظة أن منظمة مختصة عرضت خدماتها، وهي بانتظار الموافقات الحكومية لفتح المقابر التي جرفت السيول بعضها خلال الاعوام الماضية.واورد تقرير لصحيفة “الصباح” تابعه “ناس” (24 شباط 2019) تصريحاً […]

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