الإعلام الأمني يصدر بياناً حول “نقل عناصر داعش” إلى العراق

2019/02/24 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تسلمت الجهات الأمنية العراقية، الأحد، 280 عنصرا من تنظيم داعش من قبل قوات “قسد”.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (24 شباط 2019) إنه “من خلال المعارك بين قوات قسد وداعش اعتقلت قوات ( قسد ) السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم […]

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