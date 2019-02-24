رئيس الجمهورية يلتقي العاهل السعودي ويؤكد رغبة العراق في تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة

2019/02/24 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية - الأوروبية، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.

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