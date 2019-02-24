2019/02/24 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد، توضيحا بشأن اسباب تسلم الدواعش من سوريا والاجراءات المتخذة بحقهم.

وفي ما يلي نص التوضيح:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني توضح اسباب تسلم الدواعش من سوريا والاجراءات المتخذة بحقهم ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني توضح اسباب تسلم الدواعش من سوريا والاجراءات المتخذة بحقهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).