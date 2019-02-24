أبو الهيل: رئيس الأمناء لا يميز بين الفيس والواتساب والشلاه متلون من الزيتوني للزي النيلي {موسع}

2019/02/24 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس شبكة الاعلام العراقي المقال مجاهد أبو الهيل، ان رئيس مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، روميل موشي ايشو، "لا يميز بين مواقع التواصل الاجتماعي" متهماً "عضو مجلس الامناء علي الشلاه بالتلون".

وقال أبو الهيل لبرنامج {ممنوع من العرض} الذي بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان "إقالتي جاءت بمؤامرة وانا تقبلتها عندما اعادت المحكمة الإدارية 3 أمناء"، مبيناً" ورثت الشبكة وهي مديونة اكثر من 40 مليار دينار نتيجة أخطاء ادارات سابقة بسبب شراء مطبعة عملاقة هي الأكبر في الشرق الأوسط المانية الصنع، والمفارقة ان الشبكة تطبع مجلة الشبكة في شارع السعدون ببغداد".وأضاف ان" هذه المطبعة مسؤول عنها من كان قبلي في رئاسة مجلس الأمناء ورئاسة الشبكة ورئاسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية والمفتش العام السابق، في عصر الصحافة الالكترونية نشتري مطبعة لجريدة الصباح وملحقها وبنايتها فاقت الـ40 مليار دينار ونطبع في الخارج ولا نطبع سوى {5} الاف نسخة من جريدة الصباح"، مشيرا الى ان" الطاقة الإنتاجية لهذه المطبعة تكفي المنطقة العربية برمتها".وتابع أبو الهيل" انا اول من اعترضت على شراء هذه المطبعة واحلت ملفها الى النزاهة والمفتش العام وعالجت هذه الخطية التي ورثتها ودعيت الشركة الألمانية الى بغداد واعدت التفاوض معهم وقمت بافتتاح المطبعة والان مجلة الشبكة وبعض عقود وزارة التربية ومؤسسات أخرى تطبع فيها وأصبحت فيها أرباح".وأشار الى ان" المطبعة كانت معطلة نتيجة مؤامرة ومشاركة بين القطاع الخاص وبعض الوزارات التي لديها طباعة".واكمل أبو الهيل ان" قانون الشبكة كتب في لندن على عجالة بعيدا عن شمس العراق وبغرفة مغلقة بعيدا عن الإعلاميين ومجلس النواب والصحفة وأصحاب الرأي وبطريقة شخصية، واول لغم ضدي وضع في القانون ان يكون عمر رئيس الشبكة 40 عاما وانا حينها كان عمري 37 عاما ومن كتب القانون هم { محمد الشبوط وميسون الدملوجي وعلي الشلاه والفلسطينية عبير عوض}".



وزاد" حيث جاء القانون وصوت عليه في يوم من أيام مجلس النواب التي كان فيها جدل على موضوع معين"، منوها الى ان" الشبوط والشلاه والزملاء الاخرين جاءت بهم جهة سياسية كبيرة"، مبينا ان" الشبكة كانت من دون منهاج في عهد الشلاه وسترت عليها المعارك ضد داعش"، مستدركاً ان" الشبكة مكتوفة الايدي لانها منذ استلامها الى اليوم لا تستلم سوى رواتب الموظفين، وانا ممنوع من شراء الأثاث وأجهزة الخاصة بالشبكة، وانا اصرف من راتبي للشخص المضيف للشبكة".



وبين أبو الهيل ان" هديل كامل ظلمت من قبل 3 أمناء في المجلس وقاموا باعفائها بعد أسبوع وهم كل من {علي الشلاه وفضل فرج الله وروميل ايشو} وهم المتحكمين بالشبكة"، كاشفاً ان" روميل هو مرشح من حزب يونادم كنا في عهد نوري المالكي وهو موظف في مقلع للحصى في النباعي ولا يفرق بين الفيس والواتساب".ودعا" رئيس مجلس الأمناء رومل ايشو وعلي الشلاه الى مناظرة تلفزيونية سواء بالشبكة او القنوات الفضائية لكشف جميع الملفات امام الراي العام"، مردفاً انه" كانت هناك دعوة من البرلمان اليوم وذهبنا بحضور رئيس لجنة الثقافة والنائب الأول لرئيس البرلمان وتم فتح كل ملفات الشبكة بمحضر رسمي وانا طرحت محاولة استهدافي وطرح النائب الأول انه ليس من حق 3 التحكم بالشبكة ولا تكون قراراتهم بمعزل عن لجنة الثقافة لكن الأمناء قبل الاجتماع اصدروا قرار الإقالة وسربوه لوسائل الاعلام".ولفت أبو الهيل الى انه" الان لم يعلن عن مرشح لرئاسة الشبكة؛ لكن كان المخطط ان يكون علي الشلاه رئيسا للشبكة لاربع سنوات لكنها فشلت الان"، معلقاً الى ان" موقف رئاسة الوزراء الحالي غامض الى اللحظة رغم ان رئاسة الوزراء بعد ان اقرت المحكمة الإدارية ارجاع الأمناء الثلاثة".واوضح ان" القرار فيه تضليل للمحكمة التي افترضت ان الامر الديواني الذي أصدره حيدر العبادي لم يعرض على مجلسي الوزراء والنواب لانهم بدرجة وكيل وزير ويكون تعيينهم بالتصويت من قبل المجلسين، في الوقت الذي هم معينين باوامر ديوانية من نوري المالكي ولم يعرضوا على مجلس الوزراء والنواب وانا منهم وجميعنا غير شرعيين وندير الشبكة الى ان نهيئ لفتح باب الترشيح وفعلا فتح باب الترشيح وتقدمت أسماء كثيرة والقائمة ذهبت الى رئاسة الوزراء لاختيار العدد المطلوب لكن القضية سوفت وتم ارجاعهم من أبواب المهمة".وأفاد الى ان" عبد المهدي امر بالتريث بامر المباشرة واستمراري بمهامي الى حين اختيار مجلس أمناء جديد هو ينظر باختيارهم"، كاشفاً عن" التعرض لضغوط كبيرة جدا منها تعيين مقربين واقصاء افراد وإعطاء اعمال درامية من قبل جهات معينة واكبرهم جهة واحدة"، مردفاً ان" الجهة التي ينتمي لها الشلاة اوعدتني كشف إيقاف علي الشلاه من مهاجمة الشبكة وهو يرتمي في أحضان الجهات وهو رجل معروف عن الولاءات".



وذكر أبو الهيل ان" جهات برلمانية متنفذة بالحكومة والبرلمان تسيطر على الشبكة، فحينما تتكرس التهمة على جهة صعب رفعها جدا وانا ورثت الشبكة بعدم الحيادية وحررت الشبكة من قبضة السلطة والطائفية واتحدى في عهدي ان تكون الشبكة مالت الى جهة معينة".وحول تقرير الاتحاد الأوربي بشأن شبكة الاعلام العراقي أوضح أبو الهيل ان" تقرير الاتحاد الأوربي فيه مغالطات كثيرة بحق الشبكة واتهامنا بان الشبكة انحازت للعبادي يفندها ان العبادي لم يحصل على 40 مقعدا في البرلمان وهو غير منصف على الاطلاق والشبكة انحازت للعبادي في الحرب على داعش".واردف بالقول ان" اتهامي بتزوير الشهادة زورها من زور تاريخه وهم انفسهم اللذين التهموني"، عاداً إياها" اجمل تهمة صدرت بحقه وهي تزوير الشهادة والتعليم اثبتت صحة شهادتي الماجستير والثانوية في طهران أثبتت تخرجي منها والتي تم سرقت وملفي، ويوم 7-1-2019 جلبت معادلة شهادة نسخة ثانية للثانوية بعد سرقت الأولى وهو تزوير للتاريخ"، منوها الى" تسليم السيارات التي بعهدته للشبكة غداً"، كاشفاً ان" راتبي 5 ملايين ولا املك سيارة او دار".



ولفت أبو الهيل الى" وجود فساد كبير جدا في الشبكة من طبخة المطابع والاعلانات السابقة وصفقات في المسلسلات بعشرات الملايين الدولارات وجميعها تشوبها رائحة فساد، وانا استجديت 3 مليار دينار للشبكة من القطاع الخاص لعمل 3 مسلسلات لهذا الموسم، ولم نصرف فلسا واحدا على وردة في الشبكة، وجميع الأموال استجداء من الناس كالحديقة الذي تبرع بها شخص"، مؤكدا انه" الى الان لم تقر موازنة الشبكة فقط اقرت رواتب الموظفين، ومنتسبي الشبكة يفوق اعداهم 4 الاف منتسب و3 ارباعهم غير اعلاميين".واستمر ان" الشلاه عين 400 شخص في الشبكة بعقود يومية اكثرهم غير اعلاميين و150 شخص فقط على وكالة الانباء العراقية 5 منهم فقط اعلاميين، في حين عين 800 شخص في عهد حسن الموسوي وهناك من عين بترشيح من الأحزاب ، وانا فسخت عقود اعلاميين بسبب الانزلاق الى الشتم والقذف والتشهير والتحريض الطائفي وعدم الحضور الى الشبكة لأربعة اشهر"، مشيرا الى" انني الان ضحية وانا مقتول بسبب قتل سمعتي ومشروعي الذي قطعت فيه 70% ".وكشف أبو الهيل انه" جاءني عرض قبل 3 أيام بوضع شخص مدير على مديرية التجارية في الشبكة واخر مستشار وإعطاء مسلسل لشخص اخر مقابل بقائي في المنصب وانا رفضت".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الهيل: رئيس الأمناء لا يميز بين الفيس والواتساب والشلاه متلون من الزيتوني للزي النيلي {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الهيل: رئيس الأمناء لا يميز بين الفيس والواتساب والشلاه متلون من الزيتوني للزي النيلي {موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).