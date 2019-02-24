ملك السعودية يؤكد لصالح حرص بلاده على وحدة العراق ودعم تصديه للارهاب

2019/02/24 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حرص بلاده على وحدة العراق ودعم تصديه للارهاب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ، اليوم الاحد، الملك سلمان بن عبد العزيز.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتطورات على الصعيدين العربي والدولي".واكد صالح" حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المملكة وجميع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على ان العراق تبنى سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، ورغبته الجادة بتعزيز وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر والأزمات على الساحتين العربية والإقليمية".بدوره أكد بن عبد العزيز" حرص بلاده على وحدة العراق، مجددا وقوف المملكة إلى جانب العراق في تصديه لعصابات الإرهاب، معربا عن أمله بتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين".انتهى

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