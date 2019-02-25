2019/02/25 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأدى أفتتاح مكتب ممثلية مجلس الوزراء العراقي في قضاء سنجار، الى نشوء حالة عدم رضا لدى سكان هذه المنطقة، حيث طالب أكثر من 200 شخص من ناشطين وصحفيين وشخصيات إزيدية بإغلاقه.وجميع العاملين في هذا مكتب ممثلية مجلس الوزراء العراقي من موظفين وغيرهم ليسوا من قضاء سنجار، ويشير المسؤولون في القضاء بأن هذا الامر لا يصب في مصلحة الأهالي.

وقال قائممقام قضاء سنجار بالوكالة، فحاد حميد، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "أن إفتتاح مكتب رئيس الوزراء لا يصب في مصلحة سكان سنجار، والأشخاص الذين يديرون هذا المكتب، هم غير ملائمين لقضاء سنجار".

من جانبه، قال مدير مكتب ممثلية مجلس الوزراء العراقي في قضاء سنجار، وليد العمري، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "من المحتمل أن لا يكونوا راضين عن الخدمات، إلا اننا ستكون لدينا مشاريع لإعادة إعمار القضاء، ونعلم جيداً تردي القطاع التربوي والصحي في المنطقة وهذا الامر معروف في العراق ايضاً، لذلك سنعمل على تحسين الأوضاع في قضاء سنجار".يذكر أنه تم افتتاح هذا المكتب، بعد موافقة قسم من أهالي سنجار، وقسم من مسؤولي المنطقة منذ حوالي 3 أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطالبة بإغلاق مكتب رئيس الوزراء العراقي في سنجار) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطالبة بإغلاق مكتب رئيس الوزراء العراقي في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).