اليونيسيف تطلق برنامجًا للحد من حالات العنف ضد الأطفال في الديوانية

2019/02/25 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منظمة اليونيسيف الدولية برنامجا يتضمن ورش عمل تهدف إلى نشر ثقافة حماية واقع الطفولة في محافظة الديوانية ويهدف للحد من حالات العنف ضد الأطفال.

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