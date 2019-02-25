محافظ ذي قار: تلكؤ بإنجاز مشاريع أقرتها خلية الأزمة في الكهرباء لأسباب غير محددة

2019/02/25 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، أن هناك تلكؤ للدوائر المختصة بإنجاز المشاريع التي أقرتها خلية الأزمة في قطاع الكهرباء لأسباب غير محددة.

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