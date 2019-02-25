2019/02/25 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اوقعت قرعة بطولة غرب اسيا بكرة السلة والتي ستنطلق احداثها في بغداد بالعاشر من شهر آذار المقبل الن...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط العراقي في المجموعة الثانية ببطولة غرب اسيا بكرة السلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط العراقي في المجموعة الثانية ببطولة غرب اسيا بكرة السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).