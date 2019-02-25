كأس الاتحاد الإفريقي: الزمالك يتعثر في أرضه أمام بيترو أتلتيكو

2019/02/25 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح الفريق الكونغولي التسجيل بواسطة اللاعب تياغو أزولاو (60) ثم أدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك في الدقيقة 94. وفي مباراة أخرى من ذات المجموعة، فاز فريق غور ماهيا الكيني على ضيفه نصر حسين داي الجزائري 2-صفر. ويحتل الفريق الكيني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ثم يأتي بيترو أتلتيكو في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف نصر حسين داي ثالثاً فيما يحتل الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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