كأس الاتحاد الإفريقي: النجم الساحلي ينجو من كمين رينجرز

2019/02/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح سيلاس التسجيل للفريق النيجيري في الدقيقة 15 ثم أدرك النجم الساحلي التعادل في الدقيقة 35 بواسطة اللاعب إيهاب المساكني وأضاف صدام بن عزيزة الهدف الثاني في الدقيقة 64. ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث وبفارق الأهداف عن الفريق النيجيري، الوصيف، برصيد 4 نقاط. وفي ذات المجموعة، تعادل النادي الصفاقسي مع ساليتاس البوركيني سلبياً.

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