رئيسة وزراء بريطانيا: التصويت على مسودة الـ

2019/02/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت رئیسة الوزراء البریطانیة تیریزا ماي، الیوم الأحد، تحدید یوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر مارس المقبل لإجراء التصویت الأخیر على مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بریكسیت".





ونقلت هيئة الإذاعة البریطانیة "بي بي سي" عن رئيسة الوزراء، إن التصویت الذي كان مقررا الأسبوع بمجلس العموم "لن یتم ولا طائل من ورائه".





وأكدت تريزا ماي، أن مفاوضات "إیجابیة" مع الأوروبیین لا تزال مستمرة وستعقد جولة جدیدة بعد غد الثلاثاء.





واعتبرت "ماي"، أن الخروج یوم 29 مارس المقبل "بات قریبا من التحقق".





كانت الحكومة البریطانیة تحاول الضغط على المفوضیة الأوروبیة لإعادة فتح المفاوضات بشأن آلیة التجارة عبر الحدود البریة للایرلندیتین والتي صوت ضدها نواب البرلمان البریطاني.





ومایزال الأوروبیون متمسكون بعدم تغییر أي بند تم التوصل الیها في جولات المفاوضات الأولى التي انتهت في دیسمبر الماضي بمسودة اتفاق تضم اكثر من 500 صفحة.





وفي ظل تمسك الطرفین بمواقفهما ازدادت المخاوف من احتمال خروج بریطانیا من التكتل الأوروبي دون اتفاق نهائي الأمر الذي سیتسبب في عراقیل لتنقل التجارة والأشخاص وسیكلف لندن وبروكسل خسائر مالیة كبیرة.





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