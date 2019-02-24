دياز: عبدالله السعيد قادر على اللعب في أي دوري بالعالم

2019/02/25 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر يرى المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز أن الدوري المصري يتواجد فيه أكثر من لاعب كبير يستحق اللعب في الدوريات الأوروبية.

وقال دياز في تصريحاته عقب المباراة التي فاز فيها على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء بالدوري المصري: "هناك أكثر من لاعب بمصر لديه القدرة على الاحتراف ليس في فريقي فقط، الدوري المصري به العديد من اللاعبين المميزين".

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كما أضاف دياز: "عبدالله السعيد لاعب كبير ويمكنه الاحتراف بالدوريات الخارجية، ودونجا لاعب واعد".

وعن المباراة التي أقيمت في إطار الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري قال دياز: "لم يظهر بيراميدز وجهه الحقيقي أمام المقاولون، ولكن الفريق يواصل التطور".

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

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