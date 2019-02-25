2019/02/25 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن سائرون المنضوي بتحالف الإصلاح، رعد المكصوصي، رفض تحالفه والكثير من الكتل السياسية لاستحداث وزارة للأمن الوطني وإيكال مهمة إدارتها لشخصية فالح الفياض جملة وتفصيلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكصوصي: سائرون يرفض تولي فالح الفياض أي وزارة أمنية في الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكصوصي: سائرون يرفض تولي فالح الفياض أي وزارة أمنية في الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).