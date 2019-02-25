محافظ البصرة يعلن عدم قدرته على تغيير بعض المدراء كونهم خارج صلاحياته

2019/02/25 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، قرب تغيير بعض المدراء في المحافظة، فيما جدد عدم قدرته تغيير مدراء آخرين كونهم خارج صلاحياته.

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