2019/02/25 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت خلية الإعلام الأمني، الأحد، أسباب تسلم الدواعش والإجراءات المتخذة بحقهم، مبينة أن القوات الأمنية تجري عملية استلام الأسماء وتقوم بتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني توضح أسباب تسلم الدواعش والإجراءات بحقهم) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني توضح أسباب تسلم الدواعش والإجراءات بحقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).