ركلتا جزاء تمنحان الريال الفوز على ليفانتي

2019/02/25 | 00:40

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوقعت قرعة بطولة غرب اسيا بكرة السلة والتي ستنطلق احداثها في بغداد بالعاشر من شهر آذار المقبل النفط العراقي في المجموعة الثانية من منافسات البطولة.

وضمت المجموعة الى جانب فريق النفط فريقي بتروشيمي الايراني وفريق قلدينا

بغداد اليوم

توج مانشستر سيتي اليوم الاحد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافيين بالتعادل السلبي، في لقاء نهائي جرى على ملعب ويمبلي .

الشوط الاول تسيد مانشستر سيتي ال

بغداد اليوم

خرج فريق ليفربول اليوم الاحد، بنتيجة التعادل السلبي امام مانشستر يونايتد في لقاء جرى على أولد ترافورد ملعب الاخير ، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الاول شهد افضلية لليفربول بالاداء وسط الملعب والضغط في

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