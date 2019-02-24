2019/02/25 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتغلب ريال مدريد على ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة عصيبة ومثيرة للجدل، شهدت ركلتي جزاء وحالتي طرد.

جاء ذلك بهدفي كريم بنزيما وجاريث بيل من ركلتي جزاء في الدقيقتين 43 و78، مقابل هدف روجر مارتي في الدقيقة 60.



اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - كاسيميرو

بصرف النظر تماماً عن ركلة الجزاء التي تحصل عليها وأتى منها الهدف الثاني، كان البرازيلي نقطة هامة في المباراة بـ5 تدخلات ناجحة من أصل 7 و3 اعتراضات للكرة، في وقت كان دفاع الميرينجي بحالة يرثى لها.

كان بنزيما أيضاً هو النقطة الأبرز في هجوم الريال كالعادة، فيما قدم روجر مارتي مهاجم ليفانتي مباراة مميزة للغاية بكرتين في العارضة.

رجل مخيب - ناتشو

دفاع الريال كما أوضحنا كان بحالة سيئة بالفعل في المباراة، نال الرجل إنذاراً في الدقيقة 28 ليكلفه الغياب عن الكلاسيكو المقبل بتراكم الإنذارات..

ولكنه لسبب ما قرر ضمان الأمر عملياً فتلقى البطاقة الحمراء وودع الملعب في الدقيقة 86.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل رائع - رجل مخيب | ليفانتي × ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل رائع - رجل مخيب | ليفانتي × ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).