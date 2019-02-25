واشنطن: سنواصل دعم التحالف في اليمن لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية

2019/02/25 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول عسكري أميركي في أبوظبي، أن القوات الأميركية ستواصل مساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية.

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