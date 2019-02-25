رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل لقاء صالح بالملك سلمان في مصر

2019/02/25 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، رغبة العراق في تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة، فيما أعرب الملك السعودي عن أمله بتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة مع العراق.

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