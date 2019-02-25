العراق ينفي تسلم عناصر داعش “الأجانب” من قوات سوريا الديمقراطية

2019/02/25 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرم نيوز – بغداد

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد، تسلم

الجهات المختصة عناصر داعش “الأجانب” من قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة

إلى أن ما حصل هو تسلم 280 عنصرًا “داعشيًا” من قوات سوريا الديمقراطية،

وذلك بعد جدل واسع بشأن تحمّل العراق ضريبة الصراع الدولي وإيواء عناصر داعش

الأجانب.





وقال خلية الإعلام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه : إنه “من خلال المعارك بين قوات قسد وداعش القت قوات سوريا الديمقرطية القبض على عناصر أجانب لتنظيم داعش، فضلًا عن 500 عراقي جرى اعتقالهم أيضًا، تسلمنا لغاية الآن 280 عنصرًا، تفاديًا لاطلاق سراحهم من قبل قوّات قسد”.





وأضاف البيان، أنه “تم تسلم وجبتين منهم؛ وما تزال العملية

مستمرة لغاية إكتمال العدد، إذ تجري القوات الأمنية عملية استلام الأسماء أولًا وتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء

الذي أصدر مذكرات قبض بحقهم واتخذت الإجراءات

السليمة وفق القانون وإحالتهم مخفورين لينالوا جزاءهم العادل”.

وأوضح البيان أن ” هذا الإجراء يشمل العناصر عراقيي الجنسية

فقط”.





ويُثار جدل في العراق بشأن مصير مقاتلي داعش المُستسلمين، بعد اقتراب نهاية

التنظيم ووقوع الكثير من عناصره أسرى بيد قوات سوريا الديمقراطية, ورفض حكومات بلادهم

عودتهم.

ومؤخرًا طالب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية بالسماح لأكثر من 800 عنصر من

داعش يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا في سوريا, بالعودة إلى بلادهم”.





كما ترفض قوات سوريا الديمقراطية إيواء هؤلاء العناصر

لعدم امتلاكها سجونًا كبيرة، ومحاكم رسمية، وهو ما دفعها للتخلص منهم بأية طريقة.





وبحسب رويترز، فقد تسلم العراق حتى الآن دفعتين من مقاتلي

التنظيم من قوات سوريا الديمقراطية يصل عددهم إلى 300 مقاتل بينهم عراقيون وأجانب عبر

محافظة الأنبار، دون تأكيد رسمي من العراق بشأن العناصر الأجانب.





بدوره أكد عضو لجنة الأمن النيابية علي الغانمي، أن المعتقلين

من تنظيم “داعش” الذين تم تسلمهم من قوات سوريا الديمقراطية سيتم التعامل

معهم وفق “آليات معينة”، مشيرًا في تصريح صحفي إلى أن “العناصر الاجنبية في التنظيم

التي لم تمارسها نشاطها في العراق سيتم إعادتها إلى بلدانها الأصلية”.

ويتساءل عراقيون عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن سبب تحمل

العراق عناصر داعش الأجانب، بعد تسلم دفعة منهم وفق ما نقلت رويترز، خاصة وأن

هؤلاء العناصر سيشكلون بيئة خصبة للأفكار المتطرفة التي يبثونها في السجون

العراقية مع اختلاطهم بالمعتقلين.





ويقع العراق بين مأزق عدم إمكانية إعادة هؤلاء إلى بلدانهم بسبب القوانين

التي تحتم عليه محاكمتهم على أراضيه، وبين تحمل نتائج بقائهم في السجون العراقية

والمعتقلات وما يترتب على ذلك من مخاطر الهرب أو نشر الأفكار المتطرفة، كما حصل

عام 2013 عندما هرب كبار قادة من سجن أبي غريب.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينفي تسلم عناصر داعش “الأجانب” من قوات سوريا الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينفي تسلم عناصر داعش “الأجانب” من قوات سوريا الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).