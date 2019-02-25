2019/02/25 | 01:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت هيئة الحشد الشعبي انها صدت تسللاً لعصابات داعش الارهابي، قرب مصفى بيجي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد تسللاً لعصابات داعش قرب مصفى بيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد تسللاً لعصابات داعش قرب مصفى بيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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