2019/02/25 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة الحشد الشعبي انها صدت تسللاً لعصابات داعش‬ الارهابي، قرب مصفى بيجي

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