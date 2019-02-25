2019/02/25 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/النفط تكشف حقيقة خفض أسعار الوقود وغاز الطبخ

25/02/2019 01:23:00 AM |

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واع بغداد

كشف وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، حقيقة خفض أسعار الوقود وغاز الطبخ.

وقال الغضبان في تصريح صحفي،تابعته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان" تحفيض اسعار الغاز السائل الطبخ والوقود، اشاعة لافراح الناس وان كنا نريد ذلك؛ لكن كل التسعيرة هي مدعومة من الحكومة وهي مقرة من مجلس الوزراء ولا يوجد اي تحرك لتغيير التسعيرة".

وأضاف ان" تخفيض سعر النفط الأسود المجهز لمعامل الاسمنت بناءً على طلب وزرة الصناعة والمعادن والتخفيض شمل ايضا القطاع الخاص".

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