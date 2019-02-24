الملكي يعود لسكة الانتصارات بركلتي جزاء – شاهدوا ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي

2019/02/25 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات متجاوزاً مضيفه ليفانتي 2-1 في الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.وكان من المهم جداً لريال مدريد أن يعود لتذوق طعم الفوز بعد تعثره أمام جيرونا الأسبوع الفائت، خاصة وأنّه سيلعب مع برشلونة الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وسجّل الفرنسي كريمة بنزيمة والويلزي غاريث بيل من ركلتي جزاء (43 و78) في الوقت الذي سجّل به مارتي هدف فريقه الوحيد (60)، علماً أنّ ناتشو طرد بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (86).ورفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر.التغطية الخاصة لمباراة ريال مدريد وليفانتي

(86) ناتشو يطرد بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

78 - (هدف) البديل الويلزي غاريث بيل يعيد ريال مدريد للتفوق مترجماً ركلة جزاء احتسبت لصالح البرازيلي كاسيميرو.

(75) ريغويلون يرسل كرة عرضية خطيرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

(71) أيتور يحرم فينيسيوس من إعادة ريال مدريد للمقدمة.

60 - (هدف) مارتي يفك النحس أخيراً ويسجل هدف التعادل في شباك كورتوا.

(59) فينيسيوس أنشط لاعبي ريال مدريد يسدد كرة خادعة تنحرف عن مرمى أصحاب الأرض.

(56) ضربة رأس من بنزيمة تعلو المرمى.

(46) مارتي يحاول مبكراً وكورتوا يتصدى.

(43) مارتي كاد يعدّل النتيجة مباشرة وتسديدته في القائم.

41 - (هدف) الفرنسي كريم بنزيمة يضع ريال مدريد بالمقدمة من ركلة جزاء تمّ احتسابها عقب العودة لتقنية الفيديو.

(39) تسديدة ضعيفة من الألماني كروس بين يدي الحارس، يتبعها فينيسيوس باختراق دفاع ليفانتي لكنه يفقد السيطرة على الكرة في اللحظات الأخيرة.

(36) كورتوا في المكان المناسب لإصلاح خطأ الفرنسي فاران.

فينيسيوس يسدد من زاوية ضيقة والإبعاد من أيتور فيرنانديز.

(30) روبير بيير يسدد بغرابة خارج مرمى ريال مدريد.

(23) القائم يقف بجانب ريال مدريد في إبعاده لكرة روجير مارتي القريبة.

20 - ليفانتي الفريق الأفضل في الدقائق الـ10 الفائتة لكن التعادل السلبي مستمر.

(10) أولى فرص ريال مدريد من عرضية الكرواتي مودريتش التي تمر من أمام فاسكيز والبرازيلي فينيسيوس.

(5) روبن روتشينا يهدد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية تنحرف عن مرمى البلجيكي كورتوا.

انطلاق المباراة

تشكيلتا ريال مدريد وليفانتي الرسمية

🐸 Morales & Roger 🐸🆚💜 Benzema & Vinicius 💜#LevanteRealMadrid XIs pic.twitter.com/hWnuxNLMB1

— LaLiga (@LaLigaEN) February 24, 2019

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