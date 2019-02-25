رامون دياز يشكر لاعبي بيراميدز وتركي آل الشيخ بعد الفوز على المقاولون

2019/02/25 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أبدى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، سعادته بتحقيق فريقه انتصارًا جديدًا بالدوري المصري الممتاز، رفقة فريقه الجديد.بيراميدز حقق الانتصار على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

رامون دياز نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

"سعيد جدًا بتحقيق انتصار جديد، سنستمر في تقديم كرة قدم جميلة، وأشكر لاعبي فريقي وتركي آل الشيخ مالك النادي، على الدعم والمساندة، تحياتي للجميع".



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Muy feliz por una nueva victoria, seguimos por el camino del buen futbol, gracias a mis jugadores y a @Turki_alalshikh por seguir acompañandonos.



Saludos a todos! pic.twitter.com/np45HP7tJu— Ramon Angel Diaz (@ramondiaz9dt) February 24, 2019المدرب الأرجنتيني تولى مهمة تدريب بيراميدز مؤخرًا، حيث قاده في 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، برصيد 48 نقطة، متساويًا مع الأهلي ولكن الأفضلية لصالحه بفارق الأهداف.





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