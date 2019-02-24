أمير الإيزيدية أنور معاوية يدعو إلى إطلاق مبادرة السلام

2019/02/25 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا أمير الإيزيدية في العراق والعالم انور معاوية، الى اطلاق مبادرة السلام من أجل لم شمل أبناء الإيزيدية في العراق والعالم.

وطالب أنور معاوية بتشكيل مرجعية حقيقة لأبناء الايزيدية بعيدا عن الأحزاب والتوجهات السياسية، مشيرا الى ان هذه المبادرة جاءت بعد مشاورات ومناقشات تفصيلية مع شخصيات إيزيدية ووطنية مختلفة بعدما أصاب أبناء الإيزيدية من استهداف وتشتت وتبعثر وإبادة جماعية.

كما دعا معاوية، ابناء الايزيدية الى الجلوس حول طاولة مستديرة لحل أية خلافات وإزالة أية معوقات تعيق وحدة الايزيديين.

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